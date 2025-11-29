Rapina da migliaia di euro alle poste di Stagno
I malviventi, una volta che i dipendenti hanno aperto la porta, sono entrati insieme a loro, li hanno minacciati e costretti ad aprire la cassaforte Una volta ottenuto l’incasso, si sono dati alla fuga con un bottino da migliaia di euro ancora in fase di quantificazione precisa
Momenti di paura la mattina di sabato 29 novembre all’ufficio postale di Stagno. Secondo quanto ricostruito, tre persone sono entrate in azione aspettando l’arrivo del personale all’orario di apertura. I malviventi, una volta che i dipendenti hanno aperto la porta, sono entrati insieme a loro, li hanno minacciati e costretti ad aprire la cassaforte. Una volta ottenuto l’incasso, si sono dati alla fuga con un bottino da migliaia di euro ancora in fase di quantificazione precisa.
Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto, in via precauzionale, è intervenuta un’ambulanza della SVS dalla sede Nord, mentre gli uomini della polizia hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.
