Rapina e lesioni contro l’ex compagna: arrestato

Nella mattina di venerdì 24 gennaio i poliziotti della Squadra Mobile di Livorno hanno arrestato un pregiudicato albanese di 29 anni, destinatario di un provvedimento di cumulo di pene emesso a suo carico alcuni giorni fa dalla Procura della Repubblica, essendo divenute definitive nei suoi confronti numerose condanne per reati come rapina, lesioni, ricettazione, furto aggravato e danneggiamento. In particolare il ventinovenne deve scontare due anni e un mese di reclusione per una rapina con lesioni commessa nei confronti della sua ex compagna che aveva deciso di porre fine alla loro relazione, decisione non accettata dall’uomo. Questi dapprima l’aveva ripetutamente invitata telefonicamente a tornare a casa, quindi, al suo rifiuto, l’aveva raggiunta in strada, strattonata e poi colpita ripetutamente con un pugno in faccia, schiaffi e calci in altre parti del corpo, finché una terza persona era riuscita a farlo desistere dal proseguire nell’aggressione. L’uomo, prima di allontanarsi, aveva preso il telefono della giovane dalla sua borsa e l’aveva anche minacciata che se avesse chiamato la Polizia l’avrebbe picchiata davanti ai poliziotti e uccisa.

L’uomo è stato condotto nel carcere “Le Sughere”, dove dovrà scontare la pena residua di anni 5 mesi 2 giorni 15 di reclusione.

