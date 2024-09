Rapina il supermercato poi nella fuga investe poliziotto, arrestato

Livornese classe '71 arrestato per rapina e resistenza e denunciato per ricettazione e lesioni. Sequestrata la pistola, una scacciacani, e recuperata la refurtiva. Per il capopattuglia investito, per fortuna, solo qualche giorno di prognosi e nessuna frattura

Le volanti sono intervenute al Penny Market di via Provinciale Pisana, alle 20.15 circa del 7 settembre, dove era in corso una rapina da parte di un uomo armato di pistola. Al loro arrivo, il malvivente si era già allontanato a bordo di uno scooter. Pochi minuti dopo, sempre del 7 settembre, la polizia è poi intervenuta al Penny Market di viale Petrarca dove era in corso un’altra rapina incrociando il rapinatore che nel darsi alla fuga ha investito un capopattuglia. Alla fine il malvivente, livornese classe ’71, è stato stato arrestato in flagranza per rapina (quella al Penny di viale Petrarca) e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato per ricettazione (lo scooter è risultato rubato) e lesioni a pubblico ufficiale. Sequestrata la pistola: una scacciacani priva di tappo rosso. Recuperata la refurtiva della rapina: circa 700 euro in contanti.

