Rapina in farmacia, malvivente in fuga con il fondo cassa

Foto tratta dalla pagina Fb della farmacia

Allontanato una prima volta è rientrato e ha strattonato per i capelli una dipendente per farsi consegnare i soldi. Il dottor Pellini a QuiLivorno.it: "Per fortuna sta bene. Purtroppo le farmacie sono sempre più oggetto di episodi di microcriminalità"

“Per fortuna sta bene, spaventata ma illesa”. A parlare è il dottor Cesare Pellini, che ringraziamo per la disponibilità, titolare dell’omonima farmacia in via Grande dove intorno alle 15 del 21 febbraio si è consumata una rapina. In base a quanto ricostruito, il malvivente prima è entrato chiedendo, senza ricetta, dei farmaci; alle insistenze dell’uomo la dipendente che lo ha servito in un primo momento è riuscita ad allontanarlo. Poi però è rientrato. Si è diretto verso il bancone, lo ha aggirato ed ha strattonato per i capelli una dipendente obbligandola a farsi consegnare il fondo cassa. Un’altra dipendente, che stava servendo una cliente al bancone Cosmesi, quando si è accorta di quanto stava accadendo ha provato a fermarlo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere della farmacia. “Livorno è sempre stata una città tranquilla, oggi lo è meno – commenta il dottore – In generale, purtroppo le farmacie sono sempre più oggetto di episodi di microcriminalità”.

