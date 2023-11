Rapina in strada di notte, arresto lampo

Sanguinante al volto e rapinata di una collanina, 85 euro e un cellulare, la vittima ha attirato l’attenzione di un passante che ha allertato i carabinieri. E' successo a Shangai. Diverse pattuglie dell’Arma hanno setacciato l’area fermando e arrestando in breve tempo un 27enne

Nell’ambito dei costanti servizi di presidio del territorio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno proceduto all’arresto di un cittadino tunisino 27enne, censurato e irregolare sul territorio nazionale, con l’accusa di rapina ai danni di un connazionale. In piena notte, la vittima ha attirato l’attenzione di un passante che ha allertato i carabinieri. I militari sono prontamente intervenuti nel quartiere Shangai dove hanno individuato e soccorso il 45enne, che disorientato e sanguinante al volto, ha riferito di essere stato malmenato al volto e alla testa da un giovane, aiutato da due complici, e di essere stato rapinato di una collanina che aveva al collo, di un marsupio contenente 85 euro e di un cellulare. Diverse pattuglie dell’Arma hanno setacciato l’area ed individuato e fermato in breve tempo un giovane che rispondeva alle caratteristiche descritte dalla vittima. Raccolti poi rilevanti e concordanti elementi investigativi sulla responsabilità del giovane nel reato è stato tratto in arresto e, espletate le formalità di rito, e accompagnato alle Sughere.

