Rapina market armato di coltello

Rapina in via Ginori, un uomo ha finto di comprare delle caramelle per poi estrarre un coltello: "Dammi i soldi, se chiami polizia o carabinieri rubo tutto"

Mediagallery

Rapina in via Ginori, in centro, all’interno del Bangla Market (nella foto un fermo immagine della rapina). E’ accaduto intorno alle 17 del 13 marzo quando un uomo, casco e mascherina, ha finto di comprare delle caramelle per poi estrarre un coltello puntandolo a chi era dietro al bancone: “Dammi i soldi, se chiami polizia o carabinieri rubo tutto“.

La vittima ha quindi consegnato, senza opporre resistenza, i soldi presenti in cassa. Si parla di circa 400 euro che sono stati dati al rapinatore il quale è poi fuggito facendo perdere le tracce (clicca qui o in fondo all’articolo per guardare il VIDEO delle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza). Al titolare Jamal, rimasto per fortuna illeso, non è poi rimasto altro che contattare le forze dell’ordine.