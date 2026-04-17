Rapina nella notte in via Provinciale Pisana
Armato di pistola e con il volto coperto irrompe nella sala slot intorno alle 2 e si fa consegnare l’incasso
Una rapina a mano armata è stata compiuta nella notte in via Provinciale Pisana. Intorno alle 2 un individuo con il volto coperto e armato di pistola ha fatto irruzione nella sala slot Las Vegas e sotto minaccia dell’arma è riuscito a farsi consegnare l’incasso (ancora da quantificare) per poi fuggire. Avrebbe agito da solo. Per fortuna, nessun ferito. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile impegnata, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza, a raccogliere elementi utili per identificare il responsabile e ricostruire con precisione l’accaduto.
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