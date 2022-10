Rapina sul treno in arrivo a Livorno: arrestato

A bordo del treno in arrivo a Livorno ha rubato il cellulare ad un altro passeggero colpendolo con una bottiglia: arrestato dalla polizia ferroviaria

Arrestato per rapina un passeggero che, domenica 16 ottobre dopo le 20,30 circa, a bordo del treno in arrivo a Livorno, dove sarebbe poi sceso, ha rubato il cellulare ad un altro passeggero, anche lui in arrivo a Livorno, colpendolo con una bottiglia. L’uomo, nordafricano, in carcere in attesa di convalida, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria che avvisata dell’accaduto dal capotreno ha atteso il treno con a bordo il malvivente. La vittima, che ha cercato di difendersi, è stata medicata e dimessa.

