Rapina un bambino al Parterre: arrestato dopo la colluttazione con la polizia

L'uomo gli avrebbe sottratto la bicicletta dopo avergli lanciato contro una bottiglia e un sasso. Provvidenziale l’intervento degli agenti delle Volanti: arrestato per rapina, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

Nel pomeriggio del 21 maggio, il personale della Sezione Volanti è intervenuto in via della Meridiana dopo che un bambino aveva riconosciuto senza alcun dubbio l’autore di una rapina subita il giorno precedente. Secondo quanto ricostruito, il 20 maggio il minore si trovava al Parterre insieme ad alcuni amici quando un uomo gli avrebbe sottratto la bicicletta dopo avergli lanciato contro una bottiglia e un sasso. Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato il soggetto segnalato. Fin da subito l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento ostile nei confronti della Polizia, opponendo una resistenza attiva e minacciando gli operatori con un pezzo di vetro appuntito, oltre a rivolgere frasi minacciose. La situazione ha dato origine a una colluttazione. Una volta bloccato e messo in sicurezza, il soggetto è stato accompagnato negli uffici della Questura per l’identificazione e la redazione degli atti, poiché privo di documenti. Dai successivi accertamenti in banca dati sarebbe emerso che l’uomo utilizzava diversi alias e risultava gravato da numerosi precedenti penali. Per i fatti contestati, il soggetto è stato arrestato con le accuse di rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale. Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la traduzione dell’arrestato nella casa circondariale “Le Sughere”, dove è stato accompagnato al termine delle procedure di rito, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere eventualmente accertata con sentenza definitiva di condanna.

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