Rapinano due anziani a casa: finti carabinieri al telefono, poi il colpo con una complice

Una ricostruzione della truffa messa a segno ai danni di una coppia di anziani ad Ardenza

Il racconto di Claudia Meini: nel mirino i suoi nonni di 88 e 96 anni. I truffatori hanno bloccato le linee telefoniche, inventato un coinvolgimento dell'auto in una rapina e mandato una donna a casa per fotografare i gioielli. La nonna è stata spinta a terra. Rubati preziosi di famiglia e pagati anche 250 euro per un falso intervento del fabbro

di Giacomo Niccolini

C’è un telefono che squilla, una voce dall’altra parte che parla di una rapina, di documenti compromettenti e di un possibile coinvolgimento delle forze dell’ordine. Poi le minacce, la paura di finire in questura e una richiesta apparentemente assurda: non riattaccare, perché potrebbe intervenire una pattuglia. È così che venerdì mattina, ad Ardenza, una coppia di anziani è finita nella trappola di alcuni malviventi che sono riusciti a entrare nella loro abitazione e a portare via gioielli e oggetti preziosi dal grande valore affettivo.

A raccontare quanto accaduto è Claudia Meini, nipote dei due anziani, che ha deciso di parlare con QuiLivorno.it soprattutto per mettere in guardia altre famiglie e impedire che episodi simili possano ripetersi. I nonni hanno 88 e 96 anni e vivono nel quartiere di Ardenza, in un appartamento al terzo piano senza ascensore.

La telefonata e la storia della rapina – Il raggiro comincia con una telefonata. Dall’altra parte qualcuno si presenta come finto carabiniere, con una storia costruita per spaventare la donna: i documenti della sua automobile sarebbero risultati coinvolti in una rapina. I responsabili sarebbero già stati individuati, ma all’appello mancherebbero i gioielli sottratti. Da qui la necessità, secondo il racconto dei truffatori, di verificare che quelli custoditi nell’abitazione non fossero proprio i preziosi rubati. Una messinscena accompagnata da toni intimidatori. Alla donna viene fatto capire che, se interromperà la comunicazione, potrebbe intervenire una pattuglia e che lei e il marito rischierebbero di essere accompagnati in caserma per essere interrogati.

“Le hanno detto che i documenti della sua auto risultavano implicati in una rapina e che dovevano controllare i gioielli che aveva in casa”, racconta Claudia. “Le facevano paura, le dicevano che se avesse riattaccato sarebbero intervenuti e li avrebbero portati in caserma. L’idea che potesse succedere qualcosa a suo marito l’ha spaventata molto”. Il particolare più insidioso è che i malviventi riescono a tenere occupate entrambe le linee telefoniche, quella fissa e quella del cellulare. In questo modo impediscono alla donna di ricevere altre chiamate e soprattutto di contattare i familiari per chiedere aiuto.

La donna alla porta e il falso fabbro – A quel punto entra in scena un’altra persona. La nonna aveva perso da circa sei mesi le chiavi della cassaforte e non era quindi in grado di aprirla. I truffatori sfruttano anche questa circostanza per rendere credibile la loro storia: le comunicano che avrebbero mandato un fabbro e una donna incaricata soltanto di scattare alcune fotografie ai gioielli. Ed è proprio una donna a presentarsi alla porta. Nessun tesserino, nessuna identificazione ufficiale, ma la rassicurazione che non avrebbe preso nulla e che avrebbe dovuto soltanto fotografare i preziosi. “Le hanno detto che doveva arrivare una persona per fare delle fotografie e che non avrebbe preso niente”, spiega Claudia. “Poi è arrivato anche il fabbro. Hanno fatto le foto e lui se n’è andato”. Ma quando la donna anziana si rende conto che i preziosi stanno per essere portati fuori dall’abitazione, prova a opporsi. È in quel momento che la situazione precipita.

La spinta e la fuga con i gioielli – La complice spinge la pensionata, che cade a terra. Fortunatamente non riporta ferite e soprattutto non batte la testa. Il marito, che si trovava in un’altra stanza intento a leggere il giornale, non si accorge di quanto sta accadendo. “Quando mia nonna ha capito che stavano portando via i gioielli ha detto di no, che dovevano rimanere lì. A quel punto la donna l’ha spinta ed è caduta in terra. Per fortuna non si è fatta male”, racconta la nipote. A intervenire sono stati anche alcuni vicini del secondo piano, che hanno sentito la richiesta di aiuto. Gli stessi residenti, grazie alle telecamere installate sul pianerottolo, sarebbero riusciti a riprendere alcune immagini delle persone coinvolte. Secondo quanto riferito da Claudia, il fabbro sarebbe stato immortalato di profilo, mentre la donna sarebbe stata ripresa più chiaramente in volto.

I vicini avrebbero inoltre notato un Suv Lexus verde metallizzato allontanarsi dalla zona. Le immagini sono un elemento che potrebbe rivelarsi importante per le indagini.

Gioielli di famiglia e persino 250 euro al fabbro – Il bottino non è soltanto una questione economica. Tra gli oggetti portati via ci sono gioielli appartenuti alla famiglia della nonna, ricordi tramandati nel tempo e legati soprattutto alla memoria della madre. C’erano anelli d’oro, una spilla a forma di fiore impreziosita da diamanti e un particolare anello con uno stemma di famiglia, utilizzato in passato per sigillare le lettere con la ceralacca. Tra gli oggetti sottratti anche un orologio d’oro del nonno, ricevuto in occasione del pensionamento in caserma. “Non erano soltanto gioielli. Erano soprattutto ricordi di famiglia. Mia nonna teneva tantissimo alle cose appartenute alla sua mamma. Per lei perdere quei preziosi significa anche perdere un pezzo della propria storia”, racconta Claudia. E c’è un ulteriore particolare che rende la vicenda ancora più amara: la donna avrebbe persino pagato il fabbro intervenuto nell’abitazione. Duecentocinquanta euro per un intervento che faceva parte, secondo la ricostruzione della nipote, della messinscena organizzata dai malviventi.

“L’ho raccontato perché non succeda ad altri” – Claudia ha voluto rendere pubblica la vicenda soprattutto per spiegare quanto possa essere sofisticato un raggiro di questo tipo. Non sempre, infatti, il pericolo si presenta con il volto di qualcuno che tenta di forzare una porta. A volte arriva con una telefonata, una storia apparentemente credibile e una persona che si presenta con modi rassicuranti. “Secondo me mandano una donna proprio perché nell’immaginario di una persona anziana una donna non è un ladra. Ci si fida di più”, osserva la nipote. E aggiunge un altro elemento: “Quando diciamo agli anziani di non aprire agli sconosciuti, loro magari si aspettano il ladro con il piede di porco e il passamontagna. Non pensano che qualcuno possa presentarsi in questo modo, raccontando di essere lì per fare delle fotografie”.

La famiglia spera che le immagini delle telecamere e gli eventuali riscontri sui veicoli possano aiutare a identificare i responsabili e, soprattutto, a recuperare i preziosi. Ma il messaggio che Claudia vuole lasciare va oltre il singolo episodio: “L’ho fatto soprattutto per evitare che succeda ad altri. Se si sa che queste cose accadono anche a Livorno, magari qualcuno presta un po’ più di attenzione”.

Un racconto importante, quello di Claudia Meini, che ringraziamo per la disponibilità e per aver condiviso con noi una vicenda dolorosa, trasformando un’esperienza familiare in un’occasione di prevenzione per tutta la città.

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