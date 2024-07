Rapinano un’edicola, individuati tre minori

Il 16enne, con una scusa, ha fatto uscire dall’edicola la proprietaria e mentre uno fungeva da palo il terzo minore si è impossessato dell’incasso della giornata. La commerciante nel cercare di fermarli è stata spintonata e colpita con un oggetto. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza comunali installate nel quartiere e quelle private dell'edicola hanno permesso alla Squadra Mobile di identificare gli autori del reato: un 16enne (nei confronti del quale procederà la Procura dei Minori) e due al di sotto di 14 anni e quindi non imputabili

La squadra mobile, anche con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza, ha individuato tre giovanissimi – di cui uno di 16 anni e due al di sotto di 14 anni, e quindi non imputabili – resisi responsabili alcune settimane fa di una rapina ai danni di una edicola in zona Coteto da dove avevano asportato i soldi dalla cassa. I tre, si legge in un comunicato stampa del 30 luglio, avevano pianificato nel dettaglio l’azione: il maggiore, con una scusa, ha fatto uscire dall’edicola la proprietaria e mentre uno fungeva da palo il terzo minore si è impossessato dell’incasso della giornata (pochi euro). La donna si è resa conto del fatto e nel cercare di fermarli è stata spintonata e colpita con un oggetto (probabilmente il telefono cellulare che teneva in mano). Infine, tutti e tre sono fuggiti a bordo delle loro biciclette. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza comunali, installate nel quartiere, e quelle private poste all’interno della stessa edicola hanno permesso alla Squadra Mobile di identificare gli autori del reato, già conosciuti agli agenti. Tutti e tre sono stati segnalati alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Firenze (nei confronti del 16enne procederà la Procura dei Minori). Il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevoli gli indagati.

Condividi:

Riproduzione riservata ©