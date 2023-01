Rapinata mentre cammina

La vittima, 28 anni, fortunatamente illesa, è stata spinta a terra dall'uomo che poi le ha portato via la borsa. Rintracciato e denunciato dai carabinieri grazie alla descrizione fornita dalla donna

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro, dopo alcune indagini e accertamenti, hanno denunciato a piede libero per rapina un 26enne di origini marocchine poiché gravemente indiziato di aver commesso una rapina ai danni di una donna in pieno centro. La vittima, una livornese di 28 anni, stava passeggiando in piazza della Repubblica quando si è sentita spintonare alle spalle. L’urto l’ha sorpresa ed è caduta. È stato in questo frangente che l’uomo si è impossessato della borsa della donna, contenente dei contanti e il telefono cellulare, per poi scappare. Tutto si è svolto con estrema rapidità ma alla vittima, fortunatamente illesa, non sono sfuggiti alcuni particolari fisionomici del rapinatore, particolari che ha riferito alla pattuglia dei carabinieri intervenuta sul posto. I militari si sono messi subito sulle tracce del malvivente e grazie all’intuito nel seguire la giusta pista investigativa le indagini, giunte rapidamente alla conclusione, hanno consentito di dare un volto e un nome all’uomo.

