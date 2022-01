Rapinato con un coltello in strada dopo il prelievo al bancomat

I malviventi hanno affiancato la vittima e poi, puntandogli un coltello, lo hanno rapinato fuggendo via a bordo di uno scooter con la somma di 600 euro

Un anziano è stato rapinato nella serata di mercoledì 19 gennaio in via Montebello. Due giovani a bordo di uno scooter, presumibilmente italiani per accento e tratti somatici, senza casco e a volto scoperto si sono affiancati, intorno alle 21, alla loro vittima designata che stava passeggiando sul marciapiede dopo aver prelevato dal bancomat.

I due lo hanno seguito e minacciato con un coltello facendosi così consegnare il denaro contante per la somma totale di circa 600 euro. L’uomo, sotto shock, ha poi telefonato al 112 per richiedere aiuto. Sul posto è intervenuta la polizia con gli agenti delle volanti coordinati dal vice questore aggiunto dottor Francesco Falciola. Le indagini adesso sono in mano alla squadra mobile diretta dal dottor Giuseppe Lodeserto.