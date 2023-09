Rapinato in via Sardi da due uomini in scooter, sparo prima della fuga

Nel cerchietto il punto sull'asfalto nel quale è stato trovato il bossolo esploso dal malvivente prima della fuga

Una dei due malviventi avrebbe puntato l'arma all'altezza della pancia della vittima, un rappresentante di gioielli, per farsi consegnare la valigetta con i preziosi e prima di fuggire in direzione via Verdi avrebbe esploso un colpo di pistola a salve. I commercianti, ascoltati da QuiLivorno.it, a seguito di quanto accaduto riflettono sul fatto che dalle 13 alle 15,30 la zona si desertifica, auspicando la rimozione delle fioriere che potrebbe favorire interventi più tempestivi da parte delle forze dell'ordine

Rapinato rappresentante di gioielli. E’ accaduto nel pomeriggio del 27 settembre, intorno alle 15,30, quando alcuni commercianti hanno avvertito uno sparo (che poi si rivelerà essere un colpo di pistola) e delle grida (che poi si riveleranno di colluttazione). La vittima stava camminando in via Sardi, traversa di via Ricasoli, quando all’altezza del cancello del parcheggio ex Odeon è stata avvicinata da due persone a bordo di uno scooter, una delle quali armata di pistola gli avrebbe puntato l’arma all’altezza della pancia per farsi consegnare la valigetta con i preziosi. Prima di fuggire in direzione via Verdi il malvivente avrebbe poi esploso un colpo di pistola a salve. Indagano i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del rappresentante e di un testimone oculare. I commercianti della zona, ascoltati da QuiLivorno.it, a seguito di quanto accaduto riflettono sul fatto che dalle 13 alle 15,30 grosso modo le vie si desertificano, auspicando la rimozione delle fioriere in via Ricasoli che interrompono la strada in due a favore dell’installazione di ulteriori telecamere. Cosa che potrebbe aiutare le indagini ma soprattutto favorire interventi più tempestivi da parte delle forze dell’ordine che non troverebbero barriere e ostacoli sul loro cammino.

