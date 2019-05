Resistenza e minacce, arrestato 43enne

L'uomo, livornese di 43 anni, ha minacciato i carabinieri intervenuti per una lite familiare e ha lanciato una bottiglia di plastica

I carabinieri hanno tratto in arresto un livornese di 43 anni per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dall’Arma, l’uomo alla vista dei due militari intervenuti a seguito di una lite familiare in casa li ha minacciati trattenuto a fatica da uno dei volontari del 118. A terra il padre 71enne. Per evitare lo scontro, i due carabinieri hanno indietreggiato fino al pianerottolo. A quel punto il 43enne è riuscito a divincolarsi dalla presa del personale sanitario lanciando una bottiglia di plastica, priva di un terzo del contenuto, mancando fortunatamente il bersaglio. Con fare sempre più aggressivo si è poi avvicinato ai carabinieri insultando e sputando, costringendoli ad intervenire per bloccarlo. Durante le operazioni di ammanettamento, opponendo resistenza, l’uomo ha ferito lievemente ad una mano uno dei due militari. Portato al pronto soccorso per verificare le ragioni dell’agitazione è stato successivamente condotto in caserma per le formalità di rito legate all’arresto. A seguito della direttissima è stato quindi sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.