Restituiti in tre mesi 28 scooter rubati

I furti si concentrano in centro e nella zona nord della città. Solo ieri la polizia municipale ha restituito ai legittimi proprietari tre scooter

Nel corso degli ultimi 3 mesi la Polizia Municipale ha rinvenuto e restituito 28 veicoli provento di furto. Il fenomeno riguarda tutte le zone della città ma in particolar modo il centro e la zona nord. Durante il controllo del territorio infatti spesso le pattuglie si imbattono in veicoli sospetti sui quali vengono svolti accertamenti. Quando su una targa pende una denuncia di furto, la Polizia Municipale esegue i dovuti accertamenti per consentire al legittimo proprietario di recuperare il proprio mezzo. Ieri pomeriggio in via Oberdan un’auto è stata urtata da uno scooter ed il conducente del veicolo a due ruote si è dato alla fuga. Lo scooter abbandonato a terra ha riportato danni di modesta entità ed è risultato essere stato rubato ieri nel tardo pomeriggio in zona Cisternone. Il proprietario contattato dalla Centrale Operativa della Polizia Municipale ha recuperato il proprio mezzo. La Polizia Municipale sta effettuando indagini per risalire all’autore del furto o comunque all’identità del conducente del veicolo rubato che si è allontanato dal luogo dell’incidente sottraendosi alle proprie responsabilità.

Nella mattinata di ieri sono stati restituiti ai legittimi proprietari altri due scooter: un Sym rubato il 14 novembre e rinvenuto in zona Montebello ed un SH rubato il 27 novembre ritrovato in zona Garibaldi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©