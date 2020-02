Ricercato per rapina spacca il vetro dell’auto della municipale: arrestato 16enne

Il giovane cittadino extracomunitario era stato fermato per un controllo in zona Garibaldi, poi la reazione violenta al comando della municipale e l'arresto

Mediagallery Il minorenne era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina. Pertanto, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato al penitenziario minorile di Firenze

Martedì 11 febbraio, intorno alle 19, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in zona Garibaldi effettuati soprattutto per lo spaccio di sostanze stupefacenti, una pattuglia del Nucleo Polizia di Quartiere, che fa parte delle sezioni specializzate della polizia municipale dirette dall’ispettore Marco Vaccai, ha proceduto al controllo di un cittadino extracomunitario minorenne di 16 anni. Il ragazzo, privo di qualsiasi documento, è stato accompagnato al comando per gli accertamenti, ma ha opposto resistenza rompendo un vetro dell’auto di servizio e l’anta di un armadio presente in ufficio. Accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti è stato sottoposto a piantonamento per tutta la notte. Durante le verifiche effettuate la mattina successiva (mercoledì 12 febbraio, ndr) è emerso che era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di rapina. Pertanto, al termine degli atti di rito, è stato accompagnato all’istituto penitenziario minorile di Firenze per l’esecuzione del provvedimento.