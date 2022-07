Ricettazione, due denunciati nella notte

Largo Bartoli, due poliziotti liberi dal servizio hanno controllato due uomini a bordo di uno scooter. Il motorino è risultato rubato e per i due è scattata la denuncia

Due poliziotti liberi dal servizio, intorno alle 4 del 30 luglio mentre si trovavano in via Largo Bartoli, hanno notato due soggetti a bordo di uno scooter e insospettiti hanno provveduto al loro controllo. Nel corso del controllo il mezzo è risultato essere stato rubato. Gli agenti hanno quindi denunciato in stato di libertà due tunisini, censurati e in possesso di titolo di soggiorno, per essersi resi responsabili del reato di ricettazione in concorso.

