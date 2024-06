Riconosce la bicicletta rubata e chiama il 112, inseguito dai carabinieri e denunciato

I carabinieri hanno raggiunto e fermato la persona a bordo che, non riuscendo a fornirne alcuna valida giustificazione, è stata denunciata per ricettazione

I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 27enne di origini asiatiche gravemente indiziato di ricettazione. L’intervento della pattuglia in servizio serale è avvenuto in via di Levante su richiesta della vittima che ha allertato il 112NUE spiegando di aver riconosciuto la propria bicicletta, rubata qualche settimana prima dalla cantina, con un uomo a bordo. Arrivati sul posto, i militari hanno fermato lo straniero il quale, non riuscendo a fornirne alcuna valida giustificazione, è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

