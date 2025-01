Riconosce lo scooter rubato all’amico e lo segue, scooterista denunciato

L'uomo, di nazionalità straniera, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico: denunciato a piede libero per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere

Intorno alle ore 12 di oggi, giovedì 30 gennaio, la Polizia Municipale è intervenuta facendo seguito alla richiesta telefonica di una signora, la quale asseriva che un amico del figlio aveva intercettato lo scooter che le era stato rubato pochi giorni prima e lo stava seguendo. Gli agenti, assieme alla donna, hanno raggiunto il luogo dove il mezzo si era fermato e hanno sottoposto a controllo l’uomo che ne era in possesso (riconosciuto dal ragazzo che lo aveva seguito fin lì). L’uomo, di nazionalità straniera, è stato poi trovato in possesso di un coltello a serramanico. Gli agenti hanno sottoposto a sequestro il coltello e hanno accompagnato l’uomo al Comando per accertamenti. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per i reati di ricettazione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

