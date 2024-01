Rider investe una donna che attraversa la strada

Incidente avvenuto intorno alle 21 di martedì 16 gennaio in via dell’Ardenza. Un rider, a bordo del suo scooter, ha investito una donna che stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali. Sul posto un’ambulanza della Svs da via San Giovanni fornita di medico a bordo insieme ad un’ambulanza ordinaria sempre dalla sede principale della Pubblica Assistenza.

Sul luogo del sinistro anche un mezzo di soccorso della Svs da Ardenza intervenuta in prima battuta mentre rientrava da un servizio precedente. I soccorsi sono andati al fattorino e alla donna che, se pur cosciente, è stata trasportata al pronto soccorso di Livorno dove è stata allertata la shock room.

Starà adesso alla polizia municipale stabilire la dinamica esatta dell’incidente.

