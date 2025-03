Rientrano in casa e trovano i ladri: “State attenti”

La porta finestra danneggiata

"Dopo quello che ci è capitato ieri sera (24 marzo, ndr) vorremmo mettere sugli attenti tutti. Siamo rientrati dopo un'oretta, poco prima delle 20"

“Dopo quello che ci è capitato ieri sera (24 marzo, ndr) vorremmo mettere sugli attenti tutti”. A parlare è Laura, che ringraziamo per la disponibilità, vittima ieri di un furto nella propria abitazione ad Antignano. “Siamo rimasti fuori un’oretta, erano quasi le 20, e quando siamo rientrati la porta non si apriva. Probabilmente erano sempre dentro e li abbiamo fatti fuggire con il nostro arrivo in quanto abbiamo trovato solo una parte dell’abitazione sottosopra”. Laura e la famiglia hanno quindi contattato la polizia e una volta accertato da parte dei poliziotti che all’interno non vi fosse nessuno con un seghetto hanno tagliato la serratura per poi finalmente fare ingresso. Secondo la ricostruzione, i ladri sarebbero saliti sul balcone e avrebbero forzato la serratura e infranto il vetro della porta finestra, bloccando dall’interno l’apertura della porta.

Condividi:

Riproduzione riservata ©