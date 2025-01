Rintracciato e bloccato dopo aver ferito con un coltello la commessa di una tabaccheria

Bloccato dai carabinieri all'interno della Coin dove stava avendo una colluttazione con la guardia giurata e i vigili urbani mentre stava rubando dei profumi

Un soggetto extracomunitario è stato bloccato dai carabinieri del Radiomobile alla Coin dove stava avendo una colluttazione con la guardia giurata e i vigili urbani mentre stava rubando dei profumi. I militari lo stavano cercando dopo che nel pomeriggio, dopo essere entrato in una tabaccheria del centro e aver rubato sigarette, per fuggire ha provocato con un coltello un lieve taglio ad un dito alla commessa della tabaccheria. Immediatamente identificato tramite le telecamere e ricercato dai carabinieri del pronto intervento è stato poi rintracciato e fermato in piazza Attias all’interno della Coin.

