Rintracciato e denunciato dopo il furto di un tablet

Intervento rapido dei carabinieri che, grazie alle informazioni del personale del negozio, sono riusciti a bloccare l'autore di furto con ancora in possesso il tablet

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato a piede libero un giovane non ancora ventenne, originario della provincia fiorentina, gravemente indiziato di furto commesso all’interno di un noto centro commerciale. Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, il giovane si sarebbe introdotto all’interno di un negozio del centro in cui si sarebbe appropriato di un costoso dispositivo elettronico dal valore ammontante a circa un migliaio di euro cercando di uscire facendo perdere le proprie tracce. Tuttavia grazie al contributo fornito dal personale in servizio all’interno dell’esercizio, che ha potuto fare riferimento alla presenza capillare delle pattuglie dell’Arma sul territorio, è stato possibile un intervento rapido dei carabinieri nei pressi del negozio, riuscendo così a bloccare il sospetto autore di furto sorpreso ancora in possesso del costoso tablet appena asportato che è stato restituito al responsabile del negozio. Il giovane è stato invece denunciato in stato di libertà per furto. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

