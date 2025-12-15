Rinvenuto il cadavere di un uomo in acqua

La scoperta è stata fatta all'altezza di scali delle Cantine da un socio del circolo Magenta mentre camminava sulla passerella. Si tratta di un uomo

Rinvenuto un cadavere nelle acque all’altezza di scali delle Cantine. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco da via Campania e dal reparto nautico del porto. Tutta la piazzettina pedonale è stata transennata. Sono in corso le indagini per capire le cause del decesso. Al momento non si conoscono le generalità della persona deceduta. Si tratta di un uomo. La scoperta è stata fatta intorno alle 10,30 da un socio del circolo Magenta mentre camminava sulla passerella dove ha notato spuntare da dietro una prua un piede appoggiato su una cima. Il resto del corpo stava galleggiando. Il socio ha così lanciato l’allarme chiamando il 112. Sul posto è sopraggiunta anche la Scientifica per i rilievi del caso.

