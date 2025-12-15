Rinvenuto il cadavere di un uomo in acqua
La scoperta è stata fatta all'altezza di scali delle Cantine da un socio del circolo Magenta mentre camminava sulla passerella. Si tratta di un uomo
Rinvenuto un cadavere nelle acque all’altezza di scali delle Cantine. Sul posto polizia, 118 e vigili del fuoco da via Campania e dal reparto nautico del porto. Tutta la piazzettina pedonale è stata transennata. Sono in corso le indagini per capire le cause del decesso. Al momento non si conoscono le generalità della persona deceduta. Si tratta di un uomo. La scoperta è stata fatta intorno alle 10,30 da un socio del circolo Magenta mentre camminava sulla passerella dove ha notato spuntare da dietro una prua un piede appoggiato su una cima. Il resto del corpo stava galleggiando. Il socio ha così lanciato l’allarme chiamando il 112. Sul posto è sopraggiunta anche la Scientifica per i rilievi del caso.
Seguono aggiornamenti
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 77.400 su Fb, 14.200 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.