Rischia di annegare: ricoverato in terapia intensiva

Rischia di annegare in mare mentre nuotava nella Baia del Rogiolo. L’uomo, di 56 anni, ha accusato un malore in acqua, intorno a mezzogiorno di domenica 3 settembre, ed è stato soccorso da alcuni bagnanti e dai bagnini che erano a riva e che non hanno esitato a tuffarsi per salvare la vita alla persona in difficoltà. Sul posto sono arrivati poco dopo i soccorsi inviati dalla sala operativa del numero unico di emergenza 112 i quali hanno trasportato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso dove era stata allertata la shock room. Il bagnante è stato ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni rimangono gravi.

