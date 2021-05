Rissa alla Terrazza: in tre finiscono in ospedale

L'allarme alla polizia è arrivato intorno alle 1,30 nella notte tra sabato 29 e domenica 30 maggio. Una donna di 31 anni sarebbe stata aggredita da un gruppo di 4 o 5 persone

Mediagallery La donna avrebbe riportato dei traumi addominali, alla gamba e alla schiena mentre per gli altri due che avrebbero provato a difenderla si parla di traumi facciali. Sul luogo della lite, sfociata poi in violenza, sono quindi sopraggiunte tre pattuglie

Rissa nella notte tra sabato 29 e domenica 30 maggio alla Terrazza Mascagni di Livorno. L’allarme è scattato intorno alle 1,30 di notte quando un gruppo di ragazzi (4 o 5 secondo la ricostruzione fornita alle forze dell’ordine) avrebbe aggredito una ragazza di 31 anni che è stata difesa da due amici. Tutti e tre sono finiti in ospedale trasportati dalle ambulanze della Svs di via San Giovanni e di Ardenza.

La donna avrebbe riportato dei traumi addominali, alla gamba e alla schiena mentre per gli altri due che avrebbero provato a difenderla si parla di traumi facciali. Sul luogo della lite, sfociata poi in violenza, sono quindi sopraggiunte tre pattuglie delle volanti che hanno cercato di portare la calma e di far luce sull’episodio ancora tutto da chiarire per quanto riguarda motivazioni e dinamica esatta.