Rissa all’alba in largo Christian Bartoli

Parapiglia e caos in largo Christian Bartoli intorno alle 5 di mattino di domenica 3 settembre. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia e ben quattro ambulanze: una delle Misericordia di via Verdi con medico, due della Svs e una della Croce Rossa. Sono state quattro in tutto le persone assistite dai soccorritori, tutti classe 2003, e trasportate al pronto soccorso a causa di alcune ferite riportate in seguito ad una violenta colluttazione. Ancora da chiarire i motivi per cui è scaturita la rissa. Sul posto la squadra volante dopo alcune chiamate ricevute dal numero unico di emergenza 112. Il caso è poi passato in mano alla squadra mobile che sta indagando sulla ricostruzione degli episodi.

Al pronto soccorso i feriti hanno riportato prognosi di 3,4 e 7 giorni. Solamente uno dei quattro ha riportato ferite guaribili con più giorni di prognosi a causa di un pugno ricevuto in pieno volto che gli avrebbe causato non poche ferite.

