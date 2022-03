Rissa in Capraia, studente trasferito a Pisa: mandibola fratturata

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai volontari dell’Svs presenti sull'isola e trasferito al maxillo-facciale a Pisa con Pegaso. Prognosi di 40 giorni. Indagano i carabinieri

Uno studente di una scuola superiore di Pisa è stato trasferito nella notte tra il 26 e il 27 marzo al maxillo-facciale del nosocomio pisano dopo aver riportato la frattura della mandibola in seguito ad una rissa avvenuta in Capraia. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte nella piazza principale dell’isola dove, per motivi ancora da accertare su cui indagano i carabinieri, si è scatenata una rissa tra alcuni ragazzi isolani e degli studenti di Lucca in gita. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai volontari dell’Svs e successivamente trasferito con Pegaso (foto di archivio), intorno alle 2.30 della notte, a Cisanello. Per lo studente una prognosi di 40 giorni.