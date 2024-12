Rissa nella notte in via Gherardi del Testa. “Un’altra notte in bianco”

Foto di archivio

All'arrivo sul posto soccorritori e forze dell'ordine hanno trovato sangue e vetri rotti a terra. Il bilancio è di una zuffa tra una ventina di persone di origine straniera e tre feriti. Una residente: "Sono stati 25 minuti di urla terribili. Possibile non si possano mettere due telecamere e non si riesca ad attenzionare davvero una zona che alla fine si riduce a pochi metri quadrati?"

Intervento della polizia e del 118 in via Gherardi del Testa stanotte poco prima delle 5. All’arrivo sul posto soccorritori e forze dell’ordine hanno trovato sangue e vetri rotti a terra. Si parla di una zuffa tra una ventina di persone di origine straniera e il bilancio è di tre persone di origine peruviana trasportate all’ospedale con ferite lacero contuse. Due dalla Svs e uno dalla Misericordia di Livorno. “Sono stati 25 minuti di urla terribili ed è stata un’altra notte passata in bianco – racconta una residente che ringraziamo per la disponibilità e che preferisce restare anonima – Quando sono arrivate le forze dell’ordine si erano tutti già dispersi. Qui è una polveriera e tutti qui si chiedono: stiamo aspettando il morto o che muoia qualcuno che si trova a passare di lì? Possibile non si possano mettere due telecamere e non si riesca ad attenzionare davvero una zona che alla fine si riduce a pochi metri quadrati?”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©