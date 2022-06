Ritrova l’Ipad rubato grazie al Gps

Alle ore 13.40 di mercoledì 29 giugno è stato richiesto da parte di un cittadino alla sala operativa della questura l’intervento della volante in zona nord della città. Il richiedente ha riferito agli agenti di rilevare la posizione, attraverso Gps, del proprio Ipad, asportatogli nella mattinata stessa dal proprio furgone in una via limitrofa.

I poliziotti intervenuti sul posto hanno rintracciato una persona all’interno di un’officina meccanica, di cui lo stesso ne era titolare, in possesso dell’oggetto rubato che è stato dunque restituito al legittimo proprietario. Il responsabile del gesto è stato denunciato per ricettazione.

