Ritrovata nella notte un’auto rubata

Era stata rubata due giorni fa in un'officina. Al momento del ritrovamento presentava vistosi danni e il motore era ancora caldo. La vettura sarà restituita al legittimo proprietario

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno rinvenuto un’auto che due giorni fa era stata asportata, dopo l’effrazione del cancello, da un’officina. Il veicolo in questione, un Suv, è stato individuato di notte parcheggiato in zona Stagno. All’atto del controllo da parte dei militari, si legge in un comunicato stampa, presentava vistosi danni alla carrozzeria e agli interni e il motore era ancora caldo, segno di un recente utilizzo. La vettura è stata recuperata e al termine degli accertamenti sul furto ed il successivo utilizzo sarà restituita al legittimo proprietario.

