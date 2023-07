Rolex in cambio di un assegno falso: 37enne denunciato per truffa

Nell'immagine un orologio di marca Rolex

La persona che è stata individuata e denunciata dai carabinieri per truffa ha ricevuto nelle proprie mani l’orologio da un operaio livornese e ha consegnato in pagamento un assegno circolare, dell’importo di 24.500 euro, che la vittima ha depositato direttamente in banca salvo poi scoprire, l'indomani che l’assegno messo all’incasso era risultato falso

I carabinieri della Stazione di Stagno hanno denunciato in stato di libertà un 37enne del napoletano, con precedenti specifici, perché gravemente indiziato di truffa. Tutto è iniziato quanto la vittima, un operaio livornese, ha messo in vendita, su una nota piattaforma di commercio online, il proprio prestigioso Rolex. Dopo poco è stato contattato da un uomo, con spiccato accento campano, che si è dichiarato interessato all’acquisto. Al termine della trattativa, le parti si sono accordate per incontrarsi di persona a Livorno, precisamente davanti alla banca dell’operaio. Qui l’uomo ha ricevuto nelle proprie mani l’orologio e ha consegnato in pagamento un assegno circolare, dell’importo di 24.500 euro, che l’operaio ha depositato direttamente in banca.

Bruttissima sorpresa per lui quando, qualche giorno dopo, l’istituto bancario lo ha contattato per avvertirlo che l’assegno messo all’incasso era risultato falso, carta straccia, mentre il sedicente acquirente ha fatto subito perdere le proprie tracce. La vittima si è quindi rivolta ai carabinieri che subito hanno avviato le indagini.

Grazie alle informazioni fornite dalla vittima ed alle immagini di impianti di video sorveglianza della zona, i militari, dopo una meticolosa indagine, sono riusciti ad individuare un volto ed a risalire alle generalità dell’uomo che, adesso, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per truffa.

