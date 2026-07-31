Romito: in un mese e mezzo oltre 1.100 multe

Controlli rafforzati lungo la costa e nelle zone della movida: 1.167 sanzioni da giugno, 46 posti di controllo e 19 incidenti rilevati. Nel mirino soprattutto le soste pericolose sull'Aurelia

Durante la stagione estiva il Corpo di Polizia Locale intensifica i propri sforzi e gli accertamenti a favore della sicurezza dei cittadini e dei turisti. In un’ottica di costante controllo del territorio a servizio della comunità, i servizi sono rafforzati durante le ore serali/notturne, anche con l’istituzione di controlli specifici in materia di “movida” e sicurezza urbana, impiegando personale specializzato che opera in abiti civili. Particolarmente attenzionato il tratto costiero, soprattutto la zona del Romito/Quercianella lungo la Statale Aurelia, dove i cittadini livornesi e i turisti si portano ogni giorno per godere del mare e delle bellezze della costa livornese. L’area è tenuta costantemente sotto controllo e nell’arco di un solo mese e mezzo, a partire da giugno, è stato accertato un consistente numero di violazioni del codice della strada. Il totale delle sanzioni ammonta infatti a ben 1167 e tra queste risaltano le violazioni contestate per sosta in senso contrario a quello di marcia (377) e in curva (39), una pratica molto pericolosa in quanto implica l’utilizzo di manovre non corrette, che possono comportare anche una inversione del senso di marcia o una circolazione contromano, tra le principali cause di incidenti stradali in zona, anche con esito mortale. A queste attività si aggiungono 46 servizi di prevenzione effettuati attraverso posti di controllo ed il rilievo di 19 incidenti stradali, di cui 10 con feriti (uno con prognosi riservata). L’attività e i controlli mirati continueranno per tutto il periodo estivo.

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