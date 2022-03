Romito, tamponamento a catena: in ospedale una 29enne

Sul posto si è portata un'ambulanza della Misericordia di Antignano che ha prestato i soccorsi ad una giovane donna rimasta ferita

Tamponamento catena avvenuto intorno alle 18 sul Romito in direzione Sud. Tre le auto coinvolte nell’incidente registrato al tramonto e che ha causato qualche problema di viabilità: una lunga coda infatti si è formata come conseguenza del sinistro stradale. Rimasta ferita, per fortuna lievemente, una giovane donna di 29 anni soccorsa dai volontari della Misericordia di Antignano intervenuti con un’ambulanza dalla sede di via Mondolfi.

Sul posto per i rilievi del caso sono intervenute anche le pattuglie della polizia municipale i cui agenti hanno anche veicolato l’intenso traffico che si è formato.