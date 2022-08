Romito, urta alcuni motorini in sosta: in tre all’ospedale

Nella foto il punto in cui è avvenuto l'incidente in direzione nord-sud

Un'auto in direzione nord-sud all'altezza del Sonnino è uscita dalla corsia e ha urtato i motorini in sosta dove erano presenti due giovani ragazze e un bambino: in tre all'ospedale. Sul posto polizia municipale e 118

Incidente sul Romito, dove intorno alle 16,30 circa dell’11 agosto, un’auto avrebbe perso il controllo in direzione nord-sud all’altezza del Sonnino e uscendo dalla corsia ha urtato i motorini in sosta dove erano presenti due giovani ragazze e un bambino. Le due ragazze e il bambino sono stati trasportati all’ospedale per gli accertamenti del caso. Sotto shock l’automobilista. Sul posto la polizia municipale per i rilievi del caso e le ambulanze del 118.

