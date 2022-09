Ruba 117 euro di superalcolici: denunciato

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Livorno hanno denunciato un 38enne georgiano, già noto alle forze dell’ordine, per furto. All’interno di un noto supermercato del centro cittadino, un addetto alla sorveglianza ha notato un cliente aggirarsi con fare sospetto tra le corsie. Al momento del pagamento, poneva sulla cassa solo alcuni prodotti alimentari ma occultava su di sé altro. Allertati i carabinieri, prontamente è stata inviata una pattuglia i cui militari hanno trovato addosso all’uomo 5 bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di 117 euro. Quanto rinvenuto è stato restituito all’avente diritto mentre per l’uomo è scattata la denuncia per furto alla procura della Repubblica.

