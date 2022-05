Ruba 300 euro di cosmetici alle Fonti del Corallo: denunciata 22enne

La donna, fermata dai vigilantes dei Ranger, aveva in borsa un arnese tipo forbice da elettricista di solito utilizzato per rimuovere l' antitaccheggio

Ha tentato di rubare circa 300 euro di cosmetici e di prodotti per estetica femminile all’interno del centro commerciale Le Fonti del Corallo. La donna, un’italiana residente in provincia Livorno, classe 2000, non aveva fatto i conti con gli occhi attenti della vigilanza interna dei Rangers. E’ stata una guardia giurata ad accorgersi che la 22enne si era intascata un buon numero di prodotti di bellezza cercando di farla franca, uscendo senza pagare. Così sul posto è intervenuta subito dopo una volante della polizia, i cui agenti, coordinati dal vice questore Francesco Falciola, hanno denunciato la giovane a piede libero per furto aggravato. La donna aveva in borsa un arnese tipo forbice da elettricista di solito utilizzato per rimuovere l’ antitaccheggio.