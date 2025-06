Ruba al supermercato e scappa, un dipendente lo rincorre

L'uomo, classe '78, è poi tornato indietro per recuperare la propria bicicletta: fermato e denunciato per furto dalla polizia. La merce sottratta è stata restituita

Ruba al supermercato e scappa, un dipendente lo rincorre. E’ accaduto alle ore 17:20 circa del 9 giugno quando le volanti sono intervenute in via Fagiuoli per un furto al Conad. La cassiera, si legge in un comunicato stampa dell’11 giugno, ha notato un uomo mentre prelevava dagli scaffali alcuni prodotti per poi avvicinarsi verso l’uscita, aumentare il passo e fuggire di corsa. Un dipendente lo ha rincorso perdendone però le tracce una volta arrivato all’angolo della strada. Rintracciato e fermato dalla polizia non lontano dall’esercizio commerciale, l’uomo classe ’78 ha ammesso di aver commesso il furto e di essere tornato indietro per recuperare la propria bicicletta. La merce è stata restituita. Va precisato, conclude la nota stampa, che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

