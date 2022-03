Ruba alcune bottiglie di liquore, arrestato

L'uomo ha oltrepassato le casse del supermercato Pam in piazza Saragat con alcune bottiglie di liquore utilizzando una tronchese per togliere l'antitaccheggio

La polizia ha tratto in arresto un 36enne italiano per il reato di furto aggravato. L’uomo ha oltrepassato le casse del supermercato Pam in piazza Saragat con alcune bottiglie di liquore utilizzando una tronchese per togliere l’antitaccheggio.