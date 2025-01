Ruba buoni carburante alla stazione di servizio

Un fermo immagine dalle telecamere di sicurezza della pompa di benzina

di Giacomo Niccolini

Si è presentato la mattina del 7 gennaio come se niente fosse e, approfittando del fatto che il titolare e i dipendenti fossero indaffarati chi a servire benzina chi a gonfiare le gomme della auto ai clienti, si è intrufolato all’interno della stazione di servizio di via Marradi all’angolo con viale Mameli. Una volta all’interno, come si vede dalle immagini delle telecamere di servizio, inizia ad aprire cassetti, prova a rubare un marsupio che poi decide di lasciare invece sul banco. Ma non riserva lo stesso trattamento ad alcuni buoni di carburante elettronici che si intasca. Poi, come è entrato, facendo finta di niente, esce e se ne va. “La cosa che mi fa più arrabbiare – spiega il titolare della pompa di benzina Marco Barontini – la sfacciataggine con cui è entrato e ha rubato senza preoccuparsi minimamente delle telecamere o di essere visto. Vorrei dire a tutti i colleghi o i commercianti della zona di stare attenti che questo individuo è ancora in giro e sembra non preoccuparsi di niente. Occhio”.

