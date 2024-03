Ruba i soldi dalla cassa, fermato da un cameriere

A destra Ciro, il titolare della pizzeria che ringraziamo per la disponilità, insieme al cuoco Carmine

“Stavamo lavorando quando questa persona è entrata, si è diretta alla cassa e ha preso i soldi. Per fortuna un cameriere sentendo dei rumori sospetti provenire dal bancone si è voltato e lo ha fermato al volo”. A raccontare quanto accaduto martedì sera alla pizzeria 10+10 in piazza della Repubblica è il titolare che ringraziamo per la disponibilità. Il cameriere è poi riuscito a riprendere i soldi. A quel punto il soggetto, sembra straniero, è fuggito a piedi e nella corsa ha perso il cellulare. “Gli è caduto scappando – prosegue il titolare – lo abbiamo consegnato alla polizia. Per fortuna nessuno dei ragazzi è rimasto coinvolto”. Poi una riflessione: “Quello che chiediamo è una maggiore sicurezza di tutta la piazza. Non ne possiamo più di vivere questa situazione, viviamo con l’angoscia tutte le sere per colpa di spacciatori e di questa gente. Penso di parlare a nome di altri commercianti della zona. Come pizzeria storica siamo qua dal 1984 e stiamo pensando di mettere una guardia privata per aumentare la nostra sicurezza ma soprattutto quella dei nostri clienti”.

