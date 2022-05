Ruba il Brunello di Montalcino alla Pam poi spintona gli agenti: arrestato

Fermato dagli addetti del supermercato l'uomo da prima ha tentato di divincolarsi poi, all'arrivo delle volanti della polizia, ha finto un malore per richiedere l'intervento delle ambulanze. Un escamotage questo per cercare di creare un diversivo

Aveva tentato di rubare cinque bottiglie di Brunello di Montalcino per un totale di circa 150 euro di bottino. Il tutto è avvenuto intorno all’ora di chiusura del supermercato Pam di via Roma nella serata di giovedì 26 maggio.

L’uomo, un tunisino irregolare sul territorio italiano, era riuscito a superare le casse senza aver pagato il vino. Fermato dagli addetti del supermercato l’uomo da prima ha tentato di divincolarsi poi, all’arrivo delle volanti della polizia, ha finto un malore per richiedere l’intervento delle ambulanze. Un escamotage questo per cercare di creare un diversivo. Lo straniero ha infatti spintonato gli agenti di polizia guadagnandosi un’illusoria quanto parziale fuga poi arrestata dagli stessi agenti delle volanti coordinati dal vice questore Francesco Falciola. L’uomo è finito in manette. La direttissima, andata in scena il 27 maggio, ha convalidato l’arresto con l’obbligo di presentazione tre volte al giorno alla polizia giudiziaroa