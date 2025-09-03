Ruba il cellulare alla ex per gelosia, denunciato

L'uomo se ne è impossessato portandolo via e a nulla sarebbero valse le richieste da parte della donna di riaverlo indietro. La vittima si è rivolta ai carabinieri

I carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno denunciato in stato di libertà un cittadino sudamericano sulla trentina ai danni di una connazionale. La donna, secondo la ricostruzione dei militari in un comunicato stampa del 3 settembre, si trovava in casa in compagnia del 30enne con il quale avrebbe avuto in precedenza una relazione ormai terminata. Verosimilmente per motivi di gelosia, con una banale scusa l’uomo si è impossessato del cellulare senza poi restituirglielo. A nulla sarebbero valse le richieste da parte della donna di riaverlo indietro. La vittima si è rivolta con fiducia ai carabinieri presentando denuncia e consentendo così ai militari di svolgere le indagini. Lo straniero è stato rintracciato e denunciato per furto aggravato. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, conclude la nota stampa, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

