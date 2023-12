Ruba in due esercizi commerciali, preso e denunciato

Nel corso della notte gli agenti della squadra volante sono intervenuti sugli Scali Saffi e in piazza Grande, a seguito di due allarmi scattati, riscontrando il grosso danneggiamento di due esercizi commerciali. Attraverso la visione delle telecamere del primo negozio, i poliziotti sono riusciti ad avere una nitida descrizione dell’autore riconoscendolo dall’abbigliamento e dai tratti somatici all’interno di una tabaccheria di via Grande. Accompagnato negli uffici di polizia, dove ha ammesso le proprie responsabilità, è stato identificato in un cittadino di nazionalità albanese con a carico precedenti per reati contro il patrimonio. L’uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato continuato. Nei confronti dell’uomo, d’intesa con la divisione anticrimine, la polizia procederà anche con il foglio di via obbligatorio. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato. L’attività è ancora in corso ed è coordinata dal vice dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, commissario Alessandro Puccia. Nel corso dei sopralluoghi i proprietari dei due negozi hanno denunciato l’ammanco di 45 € in banconote, 9 € in moneta e un telefono cellulare.

