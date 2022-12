Ruba in via Grande, 53enne fermato dalla polizia municipale

Dagli accertamenti l'uomo è risultato essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per presunte precedenti attività illecite. E' stato denunciato per furto ed è in attesa di processo. Il 53enne ha riconsegnato parte della merce rubata

Il 30 novembre, alle ore 15.30, alcuni agenti della Polizia Municipale che pattugliavano via Grande a piedi, si legge in un comunicato del 4 dicembre, sono stati chiamati dal personale di un negozio poiché un uomo stava commettendo un furto all’interno. La pattuglia ha intimato al soggetto di fermarsi e di declinare le generalità ma l’uomo è fuggito e ha iniziato a correre in direzione piazza della Repubblica facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno quindi visionato il filmato del furto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza interne del negozio. Riprese quindi le ricerche hanno rintracciato l’uomo, un livornese di 53 anni, e lo hanno portato negli uffici del Comando per gli accertamenti e le attività del caso. L’uomo ha riconsegnato parte della merce rubata. Dagli accertamenti, si legge nella nota stampa, è risultato essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per presunte precedenti attività illecite. E’ stato quindi denunciato per furto ed è in attesa di processo.

Condividi: