Ruba integratori medici e una city-bike in due garage, denunciato

Foto d'archivio

I carabinieri del Comando Stazione di Livorno Centro hanno denunciato un 42enne livornese, pluripregiudicato per reati specifici, poiché gravemente indiziato del reato di furto in abitazione e danneggiamento.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, in due distinte occasioni, si sarebbe introdotto all’interno di due garage in un quartiere centrale della città, e dopo aver forzato il cancello di entrata, si sarebbe appropriato di vari integratori medici e di una bicicletta city-bike.

Le indagini dei carabinieri, supportate anche dalle foto di alcuni condomini che ritraevano l’uomo allontanarsi, hanno permesso di giungere all’identificazione ed alla denuncia del presunto autore del furto.

