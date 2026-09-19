Ruba la bici elettrica mentre il proprietario è al lavoro
Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza: Massimiliano lancia un appello a chiunque possa riconoscerla o avere informazioni utili per recuperarla
Era arrivato al lavoro lasciando la sua bicicletta elettrica nei pressi del Conad di Borgo San Jacopo. Ma mentre Massimiliano era impegnato a lavorare, qualcuno si è avvicinato e ha portato via la bici, del valore di circa 700 euro. A documentare quanto accaduto ci sono anche le immagini delle telecamere, che hanno immortalato la bicicletta poco prima che venisse portata via. La foto mostra nel dettaglio il mezzo e potrebbe rivelarsi utile per riconoscerlo nel caso venga avvistato in città. Massimiliano, dopo essersi rivolto alla Polizia, ha deciso di lanciare un appello: chiunque dovesse vedere una bicicletta corrispondente a quella della fotografia o avere informazioni utili può mettersi in contatto con lui.
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