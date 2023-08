Ruba la carta di credito e preleva 2000 €, denunciato

Denunciato 53enne per furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Secondo le indagini l’uomo frequentava l'abitazione della vittima come domestico e giardiniere, di giorno rubava la carta e la notte prelevava riposizionandola nel portafogli della vittima la mattina seguente

Non mancano purtroppo in questo periodo estivo vicende che sfociano in reati contro il patrimonio contraddistinte dalle condotte più disparate. Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Stagno hanno denunciato un 53enne di Collesalvetti poiché gravemente indiziato di furto e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Come si legge in un comunicato del 28 agosto, l’uomo approfittando del legame di amicizia e della prestazione d’opera occasionale come domestico e giardiniere si intratteneva nell’abitazione dell’anziana vittima e di volta in volta trafugava la carta di credito e il codice pin dal suo portafogli. Cercando di non destare sospetto e a distanza di tempo tra un prelievo e l’altro è riuscito ad impossessarsi di 2000 € totali. La vittima dopo essersi accorta dell’ammanco si è rivolta ai carabinieri. Le indagini hanno appurato che questi prelievi avvenivano durante la notte nonostante la carta di credito fosse ancora nelle mani della vittima. Dalla visione delle registrazioni di videosorveglianza dei bancomat dove sono stati eseguiti i prelievi i militari, prosegue la nota stampa, sono riusciti a identificare il 53enne al termine di una meticolosa ricostruzione del suo modus operandi: di giorno rubava il bancomat e la notte prelevava riposizionandolo nel portafogli della vittima la mattina seguente.

