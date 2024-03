Ruba l’incasso in un negozio, denunciato

Sfruttando un momento di distrazione del personale del negozio si è avvicinato al registratore di cassa e lo ha svuotato per poi scappare. Rintracciato dai carabinieri: a novembre 2022 nei suoi confronti era stato emesso un foglio di via obbligatorio dal comune di Livorno della durata di tre anni; a seguito della violazione è stato denunciato anche per questa trasgressione

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro, al termine di un’indagine, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne per furto in esercizio commerciale. Secondo la ricostruzione dei militari, il presunto responsabile si sarebbe aggirato apparentemente come un normale cliente e sfruttando un momento di distrazione di un addetto alle vendite impegnato nel servire un cliente si sarebbe avvicinato al registratore di cassa e lo avrebbe svuotato del contenuto, per poi guadagnarsi la fuga. Dell’ammanco, oltre 2.000 euro, si è accorto successivamente un dipendente che a quel punto ha avvisato la titolare che si è rivolta prontamente ai carabinieri.

Le indagini, che hanno preso avvio dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza del negozio, hanno consentito di dare un volto all’uomo e di risalire in breve anche alle sue generalità grazie anche agli scambi informativi con altri reparti dell’Arma. Il 30enne, prosegue la nota stampa, non sarebbe nuovo a fatti del genere. Avrebbe una moltitudine di specifici precedenti di polizia, tanto che nei suoi confronti, nel mese di novembre 2022, era stato emesso nei suoi confronti anche un foglio di via obbligatorio dal comune di Livorno della durata di tre anni; a seguito di tale violazione l’uomo è stato denunciato in stato di libertà anche per tale trasgressione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©